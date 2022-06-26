«Барса» готовит финальное предложение по Левандовскому – около 40 млн евро

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«Барселона» готовит финальное предложение по форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

На следующей неделе начнется новый раунд переговоров между клубами, в ходе которого «Барса» представит финальное предложение по трансферу поляка. Его сумма будет близка к 40 млн евро, пишет Diario Sport.

Каталонский клуб настроен оптимистично, так как чувствует, что у «Баварии» появляется готовность продать форварда. Теперь «Барса» попытается приобрести Левандовского за сумму, которую считает справедливой.

Требования «Баварии» – около 50 млн евро – «Барса» считает завышенными. «Барселона» хочет сделать предложение, которое практически не оставит пространства для переговоров и приведет к быстрому достижению взаимопонимания.

Левандовски уже сообщил «Баварии», что хочет перейти в «Барсу». Мюнхенцы понимают, что трансфер Роберта пойдет на пользу всем сторонам.

Для сине-гранатовых трансфер Левандовского – приоритет. Это связано и со стратегией клуба, и с обещанием, которое руководство клуба дало Роберту. «Барса» пообещала форварду сделать все возможное, чтобы подписать его как можно скорее.

У Левандовского с «Барселоной» есть предварительная договоренность о контракте по схеме «2+1». В случае перехода поляк станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

«Барса» хочет, чтобы Роберт присоединился к команде до начала тура по США.

Ранее стало известно, что «Бавария» поменяла позицию. Теперь клуб готов продать Левандовского за 60 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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