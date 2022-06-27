Григорян о трансгендерах в женском футболе: «Это невозможно. Реакция девушек будет абсолютно негативной»

считает, что участие трансгендеров в женских футбольных матчах невозможно.

– Вы бы взяли к себе в команду трансгендера?

– Я как тренер отдавал бы себе отчет, что, если я беру игроков с примерно одинаковым уровнем мастерства, тот футболист, кто имеет такие колоссальные преимущества в физических данных, имеет плюс. Но реакция команды! Тем более реакция женщин, девушек будет абсолютно негативной.

В Италии была девушка с выдающимися способностями в плане технической оснащенности и быстроты мышления, клуб выступал в Серии А. Президент клуба хотел ее заявить за мужскую команду. Запретили!

У меня играла Наталья Барбашина. Сейчас она абсолютная рекордсменка по числу голов за национальную сборную России, более ста. Я просил на сборах тренеров [мужских команд], чтобы взяли в контрольную игру. Есть тренеры, которые шли на это. Она забивала голы.

А я понимаю, что эта тема имеет место быть, но, понятно, что это невозможно. Мы ведь не говорим, что женщины будут играть в мужских командах, – сказал тренер женского ЦСКА в эфире шоу «Есть тема».