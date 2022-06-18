Глушаков о женском футболе: «Говорят, им надо с поварешками сидеть дома, но они бьются, убиваются на поле»

рассказал о своем отношении к женскому футболу.

35-летний полузащитник «Химок» женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

«Женский футбол – это «вау», потому что красивые девушки играют и делают это красиво.

Есть моменты, когда они действительно делают хорошие финты или забивают голы.

Многие говорят, что женский футбол – это не та история, что им надо с поварешками сидеть дома.

Но они действительно бьются, убиваются, забивают красивые голы, и людям это нравится», – сказал Глушаков.