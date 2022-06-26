Игрок сборной России Черномырдина о каминг-ауте Карповой: «Правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних»

Футболистка ЦСКА Маргарита Черномырдина высказалась о каминг-ауте Надежды Карповой.

– , которую вы отлично знаете по «Чертаново» и сборной, дала откровенное интервью BBC, высказавшись не только о политике, но и о личной жизни. На ваш взгляд, люди, открыто заявившие о своей нетрадиционной ориентации, устранили часть проблем? Либо обзавелись новыми?

– Личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной. Если кто-то выставляет ее напоказ, в том числе ориентацию, расчет делается, считаю, на некий резонанс.

– Люди устают скрываться и прятаться, им хочется жить как обычная пара и не ловить на себе косые взгляды. Вопрос в том, насколько готово к этому общество. Наше, в частности.

– На мой взгляд, правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних. А если подобное выплывает в публичную плоскость, это и есть пропаганда.

Взрослые люди должны жить, как они хотят, не думая о косых взглядах. Когда они все-таки есть, что ж, значит, ты так живешь, – сказала футболистка сборной России.

«Я перестала бояться». Надежда Карпова совершила каминг-аут