Футболистка ЦСКА Черномырдина о зарплатах в мужском и женском футболе: «Мы тратим столько же сил. На медийность повлиять не можем»

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Футболистка ЦСКА Маргарита Черномырдина недовольна разницей зарплат в мужском и женском футболе.

– Вас устраивает ситуация с разными заработками в мужском и женском футболе?

– Конечно, нет, но это уже существует. Либо наверху должно что-то решаться, либо мужские клубы могли бы проявить инициативу и изменить положение дел. Мы ведь тратим столько же сил, играем на полях тех же размеров и на медийность с раскрученностью повлиять не можем.

Знаю, что на Западе женские команды объединяются с мужскими, просят поддержки и получают отклик в виде призывов к равенству. У нас такого пока нет, – сказала футболистка сборной России.

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