Григорян о женском «Зените»: «Я в срач вынужден превратить пресс-конференцию. Они обыграли ЦСКА – гол из офсайда, с «Рубином» – гол из офсайда. Случайно засчитали?»

высказался о несправедливости в женском футболе.

ЦСКА Григоряна сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России 18 июня.

– Состав «Локо» – сильнейший в стране сейчас?

– Однозначно. Чтобы такой состав собрать, не использовав служебное положение, нужно действительно быть большой личностью. На мой взгляд, «Локомотив» по подбору игроков по-прежнему самая сильная команда. Непроста это костяк сборной.

– Почему тогда в чемпионате «Зенит» настолько сильнее?

– Насколько?

– Всего два гола пропустили за 13 туров.

– Серьезно? Смотрите, я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач. Давайте так. «Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле – гол был забит из чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» – гол был забит из чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс 4.

При всем уважении, при том, что команда действительно играет здорово, вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол из офсайда – и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали ? На мой взгляд, тоже нет.

– Будут какие-то судейские разборы в лиге?

– Ну, мое интервью просто так не пройдет. Может, куда-то вызовут, скажут: «Отвечай за свои слова. Доказательства!»

А чего доказательства? Есть же видеоповторы: вне игры – засчитанный гол, вне игры – снова засчитанный гол, – заявил главный тренер женской команды ЦСКА.