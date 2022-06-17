Тренер «Локо» Фомина: «Девушка-футболист – это в России был нонсенс 10 лет назад. Сейчас женский футбол поддерживается, его приняли, несмотря на наш менталитет»

Главный тренер Елена Фомина высказалась о состоянии женского футбола в России.

– Все 1800 билетов на Суперкубок были распроданы за 5 дней, игру покажет – есть возможность поднять важные темы для женского футбола. Чего не хватает?

– Я бы обратила внимание на женский юношеский футбол. Нам нужно дождаться своих кадров, уделить внимание развитию наших игроков, нужны профессиональные качественные тренеры, чтобы мы получили игроков уровня той же Англии. Хотим, чтобы наши игроки конкурировали в Европе.

На мой взгляд, сейчас для этого много делается: уровень чемпионата растет, женские команды в структурах мужских клубов развиваются – , , , тот же ЦСКА заявляют о себе. Хотелось, чтобы такого было больше.

– Лет 10-15 назад много игроков приходило в женский футбол из смежных видов спорта, например из легкой атлетики. Сейчас как?

– Сейчас практически нет такого, чтобы игроки пришли из другого вида спорта. Это было в нашу пору, когда наше поколение играло. Сейчас все девчонки занимались [футболом] в детстве, пусть кто-то в ДЮСШ с мальчиками (потому что на тот момент не было академии), но все равно. Единицы пришли из других видов. Если такое и есть, то это было на ранних этапах – 11-12 лет.

Если больше уделим внимания подготовке девчонок, то мы сделаем огромный шаг в развитии. Это даст нам возможность конкурировать и быть лидерами чемпионатов мира и Европы.

– Еще периодически появляются стереотипные мнения о женщинах в футболе. Как эта ситуация меняется?

– Конечно, разница большая с тем, что было 10 лет назад. Как тогда говорили о женском футболе, особенно мужчины… Видимо, ревностно относясь к такой профессии. Футболист-девушка – это уже был нонсенс.

Сейчас женский футбол поддерживается. Несмотря на наш менталитет, его приняли, все помогают друг другу. Мы находимся рядом с мужской командой, открыты друг для друга, общаемся.

Мне кажется, этой пропасти уже абсолютно нет. Сейчас все только за. Всем интересен женский футбол, за него переживают, болеют, как мы переживаем за мужской футбол. Надеюсь, дальше – больше, – сказала Фомина.

«Матч ТВ» покажет женский Суперкубок России 18 июня. «Локомотив» сыграет с ЦСКА