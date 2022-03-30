Суд во второй раз отклонил иск подрядчика строительства стадиона ЦСКА о признании клуба банкротом

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление компании «Бета» о признании банкротом.

Данное заявление поступило в суд в марте 2022 года.

В декабре прошлого года суд обязал московскую команду выплатить 348 млн рублей ООО «Бета» – компании, которая является правопреемником генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».

Позже данное решение было приостановлено. 28 марта ЦСКА сообщил, что постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное.

Стадион «ВЭБ-Арена» был открыт 12 сентября 2016 года, вместимость арены составляет 30 114 человек. Стоимость постройки оценивается в 350 миллионов долларов.