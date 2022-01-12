«Почта России» стала спонсором ЦСКА

ЦСКА подписал соглашение с «Почтой России», которая стала официальным спонсором клуба.



«Почта России» сможет брендировать конструкции на поле «ВЭБ Арены». Логотипы компании будут на тренировочной форме футболистов, на сайте и в соцсетях. А игроки ЦСКА смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».

«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.

Поддержка клуба «Почтой России», в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», – сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.