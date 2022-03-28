Решение о взыскании с ЦСКА 348 млн рублей отменено как незаконное

Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ЦСКА на взыскание с клуба 348 млн рублей.

В декабре прошлого года суд обязал московскую команду выплатить 348 млн рублей ООО «Бета» – компании, которая является правопреемником генерального подрядчика строительства стадиона .

Позже данное решение было приостановлено. Сегодня ЦСКА сообщил, что постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное.

«Суд поддержал позицию , оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым», – говорится в заявлении армейцев.

Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом превышала 11 млрд рублей. Спор возник из-за того, что клуб начислил генподрядчику неустойку в размере в 4,5 млрд рублей, однако по условиям сделки она не могла превышать 839 миллионов.

При этом размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей, застройщик решил удержать эту сумму в судебном порядке в счет штрафных санкций. Суд уменьшил неустойку до 200 млн рублей, остальную сумму (348 млн) ЦСКА должен был вернуть ООО «Бета».