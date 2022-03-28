Решение о взыскании с ЦСКА 348 млн рублей отменено как незаконное

Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ЦСКА на взыскание с клуба 348 млн рублей.
В декабре прошлого года суд обязал московскую команду выплатить 348 млн рублей ООО «Бета» – компании, которая является правопреемником генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».
Позже данное решение было приостановлено. Сегодня ЦСКА сообщил, что постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное.
«Суд поддержал позицию ПФК ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым», – говорится в заявлении армейцев.
Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом превышала 11 млрд рублей. Спор возник из-за того, что клуб начислил генподрядчику неустойку в размере в 4,5 млрд рублей, однако по условиям сделки она не могла превышать 839 миллионов.
При этом размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей, застройщик решил удержать эту сумму в судебном порядке в счет штрафных санкций. Суд уменьшил неустойку до 200 млн рублей, остальную сумму (348 млн) ЦСКА должен был вернуть ООО «Бета».
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