Мостовой о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат. Он уже года три неизвестно где, просто пропал»

считает, что Массимо Каррера случайно взял чемпионство со .

– Как вы думаете, куда в России могут пригласить Карреру?

– Да куда угодно. Мы постоянно говорим, когда здесь что-то и где-то у кого-то получается. Потом уезжают, а потом пропадают.

года три уже неизвестно даже где, просто пропал. Имя-то он здесь оставил свое. Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат за многие годы, ха-ха. Поэтому, хочешь – не хочешь, а вошел в историю. Здесь, если он вернется, его с удовольствием примет любая команда.

– Поможет ли ему построить сильную команду опыт работы в России?

– Ну, опыт, конечно, может помочь. Другое дело в какую команду ты придешь. Если ты придешь в команду с седьмого по шестнадцатое место, конечно, ты ничего там не добьешься. Так и будешь там на этом месте. Если ты попадешь, по крайней мере, в первую шестерку-семерку, можно что-то придумать. Можно что-то попытаться.

– Могут ли игроки «Спартака» ревностно отнестись к выбору бывшего тренера?

– Нет, конечно. Кто там будет так относиться? Половина [игроков] все забыла уже, прошло четыре года. Знаете, все как-то стремительно развивается. За четыре года в «Спартаке», по-моему, уже пять или шесть тренеров поменялось. Всем без разницы», – сказал бывший полузащитник сборной России.