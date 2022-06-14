Лука Каттани: «22 тренера «Спартака» принесли два трофея, единственный большой успех – у Романцева. Тренирует не имя, а желание и мотивация»

высказался о назначении на пост тренера «Спартака».

– Самая популярная реакция на приход Абаскалая – «ноунейм». Правильно понимаем, что «Спартак» не может сейчас рассчитывать на более статусных тренеров?

– Когда ситуация только началась, у меня было восемь имен. Трое отказались ехать в Россию, одному не позволила жена, у одно – действующий контракт, трое других просили в пять раз больше и хотели нажиться. Если тренер хочет играть в гольф, то это не дело. Единственный, кто дал гарантии – Абаскаль. Позвонил ему на 10 минут, а проговорили час сорок минут.

Единственный большой успех принес Романцев, а потом были 22 тренера, которые принесли два трофея. И это были Каррера и Ваноли. С теми тренерами, которые думают о банковском счете и том, как играть здесь в гольф, не хочу иметь общего. Тренировать «Спартак» тяжело. Нужно запредельная мотивация и желание. Паоло и его штаб это показывали. Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера, но я делаю это под требования, которые нужны для этой команды.

Вы говорите, что Абаскаль ничего не добился. Но за пять месяцев в «Базеле» он улучшил все, кроме угловых в атаке. Команда не была чемпионом, когда он брал ее. Тренирует не имя, а желание и мотивация. Я хочу мотивированного человека с большим желанием.

– Рассматривали российский тренеров?

– Да. Имен не могу назвать.

– Почему акцент на иностранцев?

– Тренеры, о которых я говорил. Трое, кто не хотел приезжать, – иностранцы. Один (которого не отпустила жена) – тоже иностранец. Среди остальных были и российские тренеры, – передает слова спортивного директора корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.