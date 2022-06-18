Тихонов о тренерской чехарде в «Спартаке»: «Пока это руководство там, так и будет происходить»

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Андрей Тихонов считает, что при таком руководстве «Спартак» обречен на тренерскую чехарду. 

«Когда перестанут через полгода выгонять одних тренеров и приглашать других? Назначает и снимает руководство. Пока это руководство там, так и будет происходить.

Что, Витория плохой тренер? Очень хороший, заслуженный тренер. Но с этими футболистами ничего не сделаешь, какой бы тренер ни был. Тедеско – молодец, ему дали полтора года, он сделал результат, влюбил в себя болельщиков, выстроил игру, хотя сначала не было ничего. Дайте время.

Тренер должен быть с опытом. Абаскаль смог удержать одну команду во второй лиге, с «Базелем» шесть ничьих. Все говорят: почему второе место, а его оттуда убирают? Потому что из десяти матчей шесть ничьих, руководство им было недовольно. Он любит контролировать игру, Гвардиола для него – это идол, он много работает со статистикой.

Но мы удивляемся, почему именно «Спартак», почему именно в этом клубе такая чехарда. А кто знает, может, он сейчас возьмет и первое место займет, что мы тогда будем говорить?

Каррера тоже приходил и у Аленичева расставлял фишки. А потом какой результат. Но у него тогда была команда, там были хорошие футболисты», – сказал экс-капитан московского клуба в эфире «Матч Премьер». 

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