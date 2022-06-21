Гендиректор «Севастополя» о Крыме при России: «Такие развязки сделали – просто Швейцария! Главное – для людей все, при Украине и СССР такого не было»

высказался об изменениях в Крыму после присоединения к России.

– Как простая жизнь в Крыму поменялась за последние годы?

– Поменялось очень многое. Улучшилась инфраструктура во всех отношениях.

В 2015–2016 годах моя семья сидела в Севастополе без света, тепла, воды. Можете себе такое представить? А сейчас все есть.

Дороги построены, в каждом дворе спортивная площадка, везде проведено освещение. Все сделано для людей. Город преобразился. Такие развязки сделали: сел на машину, едешь – просто Швейцария!

Очень много в это вложено. Главное – для людей все. При Украине, да и при Советском Союзе такого не было. Живем в другом мире.

– В украинский период Крыма что было?

– Ничего. Что-то осталось после СССР, но многое развалилось. Инфраструктуру просто разрушили!

В Севастополе было много заводов – и для «оборонки», и для гражданских нужд. Могу перечислить, что с ними стало. Судоремонтный завод имени Орджоникидзе разрушили, завод «Парус» (электроника для подводных лодок) разрушили, радиозавод разрушили, завод «Маяк» разрушили. А все эти предприятия давали ведь рабочие места людям.

Украина разрушила все, распродала, пооткрывала вместо заводов магазины – и все, – сказал генеральный директор «Севастополя».