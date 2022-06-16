Глава ДНР Пушилин: «В Донецке должен восстановиться настоящий «Шахтер». Рассчитываю, что это произойдет в 2023 году»

Денис Пушилин считает, что футбольный клуб «Шахтер» может появиться в ДНР в следующем году.

– Что вы можете сказать по возрождению «Шахтера», и были ли уже контакты с РФС по поводу участия возрожденной донецкой команды уже в российских соревнованиях?

– Контактов [с РФС] пока не устанавливали, но то, что желание в плане того, что в настоящий «Шахтер», донецкий «Шахтер» должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причем этот вопрос пользуется очень серьезной поддержкой населения Донбасса.

По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз, – сказал глава ДНР.