Глава ДНР Пушилин: «В Донецке должен восстановиться настоящий «Шахтер». Рассчитываю, что это произойдет в 2023 году»

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Денис Пушилин считает, что футбольный клуб «Шахтер» может появиться в ДНР в следующем году. 

– Что вы можете сказать по возрождению «Шахтера», и были ли уже контакты с РФС по поводу участия возрожденной донецкой команды уже в российских соревнованиях?

– Контактов [с РФС] пока не устанавливали, но то, что желание в плане того, что в Донецке настоящий «Шахтер», донецкий «Шахтер» должен восстановиться, абсолютно точно есть. Причем этот вопрос пользуется очень серьезной поддержкой населения Донбасса.

По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз, – сказал глава ДНР.

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