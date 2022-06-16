Глава ДНР Пушилин: «Донбасс Арена» будет восстановлена, когда отодвинем противника и закончатся обстрелы. Серьезных повреждений нет»

Денис Пушилин заявил, что донецкий стадион «Донбасс Арена» будет восстановлен.

«Специалисты уже оценили (повреждения – прим. Sports.ru). Ситуация некритичная.

Были подозрения, что у арены серьезные повреждения в результате обстрелов от 2014 года, и их трудно будет восстановить. Но никаких серьезных повреждений нет.

После того, как закончатся обстрелы, и мы отодвинем противника на должное расстояние, «Донбасс Арена» будет восстановлена. В цифрах пока не могу назвать, сколько это будет стоить», – сказал глава ДНР.

– домашний стадион . Он был построен в 2009 году. С 2014-го матчи на этой арене не проводились.