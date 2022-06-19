Гендиректор футбольного союза ЛНР о чемпионате с клубами Крыма и южных республик: «Идея проговаривается, хватит 12 команд»

В ЛНР рассказали об идее чемпионата с клубами из Крыма.

Ранее сообщалось, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать объединенный чемпионат.

– Эта идея проговаривается. Есть формат, надо понимать, как это будет происходить. Будет встреча, обсудим, сколько каждая сторона будет выставлять команд. В моем понимании, надо сделать так, чтобы все прошло в хорошем ритме. Думаю, для этого хватит 12 команд.

Сейчас есть проблемы с тем, что происходит у нас дома. Но жизнь не стоит на месте, так что если не в этом, то на следующий год можно ориентироваться.

В любом случае у нас есть опыт создания Донбасс-Лиги. Там играли лучшие команды ЛНР и ДНР. Почему бы теперь не расширить уровень до такого турнира постсоветских команд?

– Но турнир – не с краткосрочной перспективой?

– О сроках говорить трудно. Мы мечтали о студенческой лиге – вступили в нее. Мечтали о лиге Донбасса – создали.

Третья наша цель, к реализации которой мы идем, – проект чемпионата с командами постсоветского пространства. Это планы, которые нам очень интересны.

– Значит, турнир создать вполне реально?

– Это проговаривается. Основной разговор будет в конце июня или начале июля. Но да, такие планы есть. Будем еще разговаривать на республиканском уровне.

Но сейчас главная задача – победить и освободить наши территории, – заявил гендиректор Луганского футбольного союза ЛНР Юрий Малыгин.