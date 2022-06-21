Директор «Севастополя»: «Пусть нас хотя бы во 2-ю лигу России возьмут. Кто-то верит, что завтра бан закончится? ФИФА, УЕФА – проамериканские, проевропейские организации»

Гендиректор «Севастополя» рассказал, какую помощь Россия оказывает крымскому футболу.

– Россия как-то помогает крымскому футболу?

– Большое дело делает Министерство спорта РФ, которое финансирует КФС и футбольные клубы. Два раза в год оплачивают сборы всем командам – питание, проживание и так далее.

Оплачивают автобусы и аренду стадионов, чтобы команды обязательно выезжали на календарные матчи, чтобы не было срывов. Оплачивают работу судей, работников КФС, которых немало. Понимаете, какие это деньги?

Много делается, но что мы получаем по спортивной составляющей? К примеру – я пять лет в «Севастополе», за это время мы были третьими [в чемпионате], два раза – вторыми, два раза – первыми. Брали Суперкубок, Кубок. И что, мы выходим куда-то? За что мы бьемся?

А если нет спортивного интереса – то и болельщики перестают ходить. Когда все начиналось, на «Севастополь» собиралось по полторы тысячи человек. Сейчас у нас максимум 500 собирается, это еще хорошо. На другие клубы вообще по три человека ходят.

Ну и что мы развиваем? Поймите, у нас любят футбол, но люди хотят видеть развитие, а его – нет. На кого смотреть? Болельщик хочет видеть всю географию футбола России. Причем, мы же не претендуем на высшую лигу, пусть нас хотя бы во вторую возьмут. Но в ответ – просто тишина.

Понятно, по каким причинам нас убрали в 2015-м, но что тормозит [ситуацию] на сегодняшний день? Кто-то верит, что завтра бан от УЕФА закончится? Что они скажут: «Ой, Россия, все здорово, молодцы»?

Считаю, мы правильно живем, но надо понимать, кто руководит и . Это же проамериканские, проевропейские организации. Это все понимают. Просто тешат себя надеждой: «Нас же не исключили, а приостановили членство».

– Министр спорта РФ сказал недавно о вопросе Крыма: «Не будем нарушать регламент в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем». Видимо, пока включение в не планируется.

– Это непонятно людям, которые живут здесь. Не только тем, кто играет в футбол, а вообще всем.

С нами жгут мосты просто в наглую, а мы еще щеки подставляем. Ну ради бога. От меня это не зависит – я просто говорю свои мысли и мысли тех людей, который живут в Севастополе, – сказал .