Бакаев об уходе из «Спартака»: «Обиды точно нет. Решили не продлевать – вот и все. Предложение было только от «Зенита»

Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после ухода из «Спартака».
– Что ты чувствуешь после ухода из «Спартака»?
– Обиды точно нет. На кого, на что мне обижаться? Такова жизнь, это футбол. Так случается. Решили не продлевать – вот и все. Ворота передо мной открылись, и я ушел. Очень благодарен клубу, который меня воспитал и дал дорогу в футбол.
– Какие отношения у тебя были с руководством клуба? Часто говорят, что против тебя была Зарема Салихова.
– Со всеми – отличные. Лично я не видел, чтобы кто-то ко мне плохо относился. А без доказательств говорить не могу. Это не мои принципы.
– Кто-то из руководства обсуждал с тобой контракт? Твой уход или же твое продление?
– Нет.
– А в какой момент ты понял, что уйдешь?
– Предполагал уже зимой: когда мог подписывать с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было.
– Расскажи подробнее: как и почему к тебе пришли такие мысли? Многие не понимают, по какой конкретной причине ты уходишь.
– Я подробно об этом говорил после финала Кубка. Больше добавить мне нечего.
– Хорошо, а как ответишь на два таких вопроса: Салихова сказала, что ты не захотел отдавать десятый номер Промесу и что ты мог позволить резкие высказывания в адрес тренера?
– Не хочу комментировать слухи.
– Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно.
– Красивые слова. Давай так и скажем.
– У тебя были варианты, кроме «Зенита»?
– Интерес был как на Западе, так и на Востоке. Но конкретное предложение поступило только из Петербурга, - сказал вингер «Зенита».