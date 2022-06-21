Бакаев об уходе из «Спартака»: «Обиды точно нет. Решили не продлевать – вот и все. Предложение было только от «Зенита»

поделился эмоциями после ухода из .

– Что ты чувствуешь после ухода из «Спартака»?

– Обиды точно нет. На кого, на что мне обижаться? Такова жизнь, это футбол. Так случается. Решили не продлевать – вот и все. Ворота передо мной открылись, и я ушел. Очень благодарен клубу, который меня воспитал и дал дорогу в футбол.

– Какие отношения у тебя были с руководством клуба? Часто говорят, что против тебя была Зарема Салихова.

– Со всеми – отличные. Лично я не видел, чтобы кто-то ко мне плохо относился. А без доказательств говорить не могу. Это не мои принципы.

– Кто-то из руководства обсуждал с тобой контракт? Твой уход или же твое продление?

– Нет.

– А в какой момент ты понял, что уйдешь?

– Предполагал уже зимой: когда мог подписывать с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было.

– Расскажи подробнее: как и почему к тебе пришли такие мысли? Многие не понимают, по какой конкретной причине ты уходишь.

– Я подробно об этом говорил после финала Кубка. Больше добавить мне нечего.

– Хорошо, а как ответишь на два таких вопроса: Салихова сказала, что ты не захотел отдавать десятый номер Промесу и что ты мог позволить резкие высказывания в адрес тренера?

– Не хочу комментировать слухи.

– Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно.

– Красивые слова. Давай так и скажем.

– У тебя были варианты, кроме «Зенита»?

– Интерес был как на Западе, так и на Востоке. Но конкретное предложение поступило только из Петербурга, - сказал вингер .