Бакаев о 7-м номере в «Зените»: «Я полюбил футбол благодаря Роналду. Я был болен им, можно сказать»

рассказал, почему взял 7-й номер в «Зените».

«Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча «Манчестер Юнайтед», а уже после посмотрел о нем два документальных фильма.

Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечемся с ним на поле в матче за сборные.

А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семерка была занята – не взял бы. А так спросил, и мне сказали, что она свободна», – сказал вингер .