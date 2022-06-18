«Бакаев сильнее Зиньковского». Кечинов о возможном переходе Антона в «Спартак»

Валерий Кечинов оценил вероятное приобретение «Спартаком» хавбека Антона Зиньковского.
– Хороший трансфер. Парень очень здорово проявил себя в «Крыльях», стал там лидером команды. Очень интересный футболист, обыграть может и отдать. Удар также хороший. Зиньковский – это качественное усиление.
– Если сравнить Зиньковского и Бакаева, кто лучше?
– На мой взгляд, Бакаев сильнее.
– Зиньковский может загубить себе карьеру, перейдя в «Спартак»? Все-таки до этого он не играл в больших командах.
– Получается, все, кто переходит в «Спартак», губят свою карьеру? У кого-то же выходит хорошо.
Будем надеяться и рассчитывать на то, что Зиньковский психологически устойчив и не упадет духом, если что-то пойдет не так. У Антона прекрасные данные, чтобы проявить себя и стать лидером красно-белых, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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