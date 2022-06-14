«Бавария» требует 50 млн евро за Левандовского и не хочет давать рассрочку

Стало известно, сколько хочет получить за Роберта Левандовского.

Мюнхенский клуб намерен получить за 33-летнего нападающего 50 млн евро одним платежом – без рассрочки, сообщил журналист Рамон Салмурри в программе Tot costa на Catalunya Ràdio.

Ранее стало известно, что предлагала за Левандовского 32 млн евро.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» открывает дорогу Левандовскому в «Барсу». Чегооо?