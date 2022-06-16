Флорентино Перес: «Суперлига жива. УЕФА – это монополия, но столп Евросоюза – конкуренция»

Президент заверил, что проект жив.

«Конечно, она еще жива. Сейчас вопрос решается в Люксембургском суде, скоро будет слушание, и по поднятым нами вопросам будет принято решение.

Мы считаем, что имеем право в рамках Европейских Сообществ организовывать соревнования между собой. Мы понимаем, что УЕФА – это монополия, но в Евросоюзе из 27 стран-членов столпом является конкуренция.

Исключение из ? Мы никогда не боялись этого, хотя они говорили об этом еще в самом начале», – сказал .

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