Лапорта о Суперлиге: «Мы отстаиваем принципы ЕС: свободная конкуренция и европеизм. Хотим, чтобы российские или арабские олигархи не искажали рынок»

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Президент «Барселоны» высказался об идеологии Суперлиги Европы.

– Каковы нынешние отношения «Барсы» и УЕФА?

– Прохладные. Мы считаем, что Лигу чемпионов можно улучшить с точки зрения ресурсов для клубов и сделать ее более привлекательной. 

Идея клубов, поддерживающих Суперлигу, состоит в том, чтобы найти решение. Реальные решения, а не продолжение попыток все замаскировать. Потому что управлять должны клубы, инвестирующие в это шоу.

Есть проблема управления, и я думаю, что мы можем договориться с УЕФА. Клубы должны управлять. Разумеется, УЕФА есть что сказать по этому поводу. И давайте не забывать о распределении денег.

– Вы беспокоитесь о возможных санкциях в отношении «Барсы», «Реала» и «Ювентуса»?

– Честно говоря, я не думаю, что они в состоянии ввести какие-либо санкции. Клубы отстаивают принципы Евросоюза: свободная конкуренция и европеизм.

Мы хотим, чтобы футбол в Европе был устойчивым, чтобы никакие внешние участники, российские или арабские олигархи не искажали этот рынок. Не думаю, что УЕФА в состоянии наказать клубы, которые защищают эти принципы.

Нас допустили до участия в следующей Лиге чемпионов. Они не хотят, чтобы их атаковала свободная конкуренция. Если УЕФА нас накажет, то получит эффект бумеранга, потому что в конечном итоге пойдут вразрез с принципами Евросоюза, – заявил Жоан Лапорта.

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