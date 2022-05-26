Президент УЕФА: «С Суперлигой покончено, мы правы и с юридической, и с моральной точек зрения. Проект был совсем не «супер»

Президент УЕФА негативно отозвался о .

– Когда будет решение суда по Суперлиге? Вы ожидаете итогов с оптимизмом? Если результат окажется благоприятным для вас, будет ли наказание для , «Барселоны» и ?

– Во-первых, этот проект был совсем не «супер». И с ним покончено, все. Они могут делать все, что захотят. Теперь это их дело.

Я уверен, что и с юридической, и с моральной точек зрения правы мы. Я уверен, что мы победим в суде.

Их ключевой посыл в том, что УЕФА – монополист. Мы ответили, что это не так, если они хотят, то могут играть в своих собственных турнирах. Странно, однако, что они хотят свой турнир, но в то же время хотят играть в нашем турнире.

Впрочем, для меня это закрытая тема. Может быть, кто-то и хочет продолжать, но есть и те, кто настаивает на том, что Земля плоская, так что... – сказал .

Год назад топ-клубы объявили о Суперлиге. Самые драматичные 48 часов в истории футбола – с новыми деталями от спикеров

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