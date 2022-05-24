Иван Газидис: «АПЛ – это и есть Суперлига. Остальные не должны принимать это»

Гендиректор сравнил АПЛ с .

«Милан» был в числе 12 клубов, которые в прошлом году объявили о создании европейской Суперлиги, однако проект был приостановлен.

По словам Газидиса, в футболе должен быть «соревновательный баланс» между Премьер-лигой и остальными чемпионатами.

«АПЛ – это и есть Суперлига, по правде говоря.

Остальные европейские лиги не должны принимать это и позволять не иметь себе равных», – сказал Газидис.

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