Жоан Лапорта: «Суперлига поможет осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию. Цель – создать самый привлекательный турнир в мире»

Жоан Лапорта сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту Суперлиги Европы.
«На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги – это долгий процесс.
Но этот проект поможет Европе осознать, что существуют клубы-государства, которые влияют на конкуренцию.
Цель – создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог», – заявил президент «Барселоны».
Обычно клубами-государствами называют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд