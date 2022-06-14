Жоан Лапорта: «Суперлига поможет осознать, что есть клубы-государства, влияющие на конкуренцию. Цель – создать самый привлекательный турнир в мире»

сообщил о готовности к переговорам с УЕФА по проекту .

«На данный момент у нас нет формата проведения Суперлиги – это долгий процесс.

Но этот проект поможет Европе осознать, что существуют клубы-государства, которые влияют на конкуренцию.

Цель – создать самый привлекательный турнир в мире. Есть полная готовность к переговорам с УЕФА. Думаю, что острые углы будут сглажены, будет установлен диалог», – заявил президент «Барселоны».

Обычно клубами-государствами называют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд