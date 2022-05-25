Президент «Ливерпуля» о Суперлиге: «Ее нет на повестке клуба. Мы признали, что это была ошибка»

Президент заявил, что идея о создании была ошибкой.

– Суперлига официально мертва?

– Ее точно нет на повестке «Ливерпуля». Мы признали, что это была ошибка. Теперь это позади.

Мы довольны некоторыми аспектами нового формата Лиги чемпионов. Но мы продолжаем выражать нашу обеспокоенность по поводу футбольного календаря, и со следующим чемпионатом мира (турнир пройдет с ноября по декабрь – прим.) все станет только сложнее, – сказал в интервью The Athletic.

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