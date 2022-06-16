«Ливерпуль» купит защитника «Абердина» Рэмзи за 4+2,5 млн фунтов. Эта продажа станет рекордной для шотландцев

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Правый защитник «Абердина» Кэлвин Рэмзи перейдет в «Ливерпуль»

Клубы договорились о трансфере игрока за 4 миллиона фунтов. Также «Абердин» может получить 2,5 миллиона в виде бонусных выплат.

Продажа Рэмзи за эту сумму станет рекордной для шотландского клуба. Ранее самым дорогим игроком «Абердина» был Скотт Маккенна, который перешел в «Ноттингем Форест» за 3 миллиона фунтов.

18-летнему футболисту предстоит согласовать условия личного контракта и пройти медосмотр в мерсисайдском клубе. 

С подробной статистикой Рэмзи можно ознакомиться здесь

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