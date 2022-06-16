«Ливерпуль» купит защитника «Абердина» Рэмзи за 4+2,5 млн фунтов. Эта продажа станет рекордной для шотландцев

Правый защитник «Абердина» Кэлвин Рэмзи перейдет в .

Клубы договорились о трансфере игрока за 4 миллиона фунтов. Также может получить 2,5 миллиона в виде бонусных выплат.

Продажа Рэмзи за эту сумму станет рекордной для шотландского клуба. Ранее самым дорогим игроком «Абердина» был , который перешел в «Ноттингем Форест» за 3 миллиона фунтов.

18-летнему футболисту предстоит согласовать условия личного контракта и пройти медосмотр в мерсисайдском клубе.

С подробной статистикой Рэмзи можно ознакомиться здесь.