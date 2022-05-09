«Ливерпуль» хочет купить защитника Шотландии U21 Рэмзи. «Абердин» намерен получить рекордную для себя сумму

Защитник «Абердина» Кэлвин Рэмзи может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Sky Sports, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении футболиста сборной Шотландии U21 и считает его хорошим вариантом на подмену Тренту Александер-Арнолду.
«Абердин» готов рассматривать предложения по 18-летнему игроку только в том случае, если сумма трансфера будет значительно превышать рекордные для клуба 3 млн фунтов.
Зимой Рэмзи пыталась подписать «Болонья». Итальянская команда предложила аренду футболиста за 830 тысяч фунтов с обязательным выкупом за 3,3 млн фунтов, но получила отказ.
Рэмзи в этом сезоне был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации футбольных журналистов Шотландии. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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