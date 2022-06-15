«Бавария» согласовала с Мане контракт на 3 года. Переговоры с «Ливерпулем» – на финальной стадии

Вингер Садьо Мане близок к переходу в «Баварию» из «Ливерпуля».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, футболист полностью договорился с «Баварией» о контракте сроком на три года.

Переговоры между и «Баварией» находятся на финальной стадии – скоро мюнхенский клуб сделает новое предложение о трансфере хавбека. Сообщалось, что даст за Мане 35+5 млн евро.

«Ливерпуль» знает о решении Мане: игрок хочет перейти в «Баварию». Трансфер близок к осуществлению.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.