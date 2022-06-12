«Ливерпуль» сделал предложение по Рэмзи, «Абердин» хочет 10 млн евро. Личный контракт почти согласован

18-летний шотландец может перейти в «Ливерпуль» за рекордную сумму.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб уже направил «Абердину» официальное предложение о трансфере фулбека Кэлвина Рэмзи.

«Ливерпуль» близок к тому, чтобы согласовать условия личного контракта с потенциальным новичком.

хочет получить за флангового защитника порядка 10 миллионов евро с бонусами. Эта продажа может стать рекордной за всю историю клуба.

Переговоры продолжаются. В уверены, что прийти к соглашению с шотландским клубом удастся.

Статистику Рэмзи, которому в конце июля исполнится 19 лет, можно посмотреть здесь.