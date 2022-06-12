«Ливерпуль» сделал предложение по Рэмзи, «Абердин» хочет 10 млн евро. Личный контракт почти согласован

18-летний шотландец может перейти в «Ливерпуль» за рекордную сумму.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдский клуб уже направил «Абердину» официальное предложение о трансфере фулбека Кэлвина Рэмзи.
«Ливерпуль» близок к тому, чтобы согласовать условия личного контракта с потенциальным новичком.
«Абердин» хочет получить за флангового защитника порядка 10 миллионов евро с бонусами. Эта продажа может стать рекордной за всю историю клуба.
Переговоры продолжаются. В «Ливерпуле» уверены, что прийти к соглашению с шотландским клубом удастся.
Статистику Рэмзи, которому в конце июля исполнится 19 лет, можно посмотреть здесь.