Приоритет «МЮ» летом – усиление центра поля и атаки, оборону считают укомплектованной. Нуньес не был основной целью, клуб не хотел столько платить

хочет усилить несколько позиций летом.

По данным Sky Sports, приоритет английского клуба на лето – трансфер центрального полузащитника. Переговоры с «Барселоной» по Френки де Йонгу продолжаются. Кроме того, «МЮ» делал запросы по вингеру . Также клуб заинтересован в защитнике «Аякса» Юрриене Тимбере.

Всех этих футболистов Эрик тен Хаг тренировал на разных этапах работы с «Аяксом».

«МЮ» еще не делал официальных предложений по де Йонгу, но все стороны, вовлеченные в переговоры, уверены, что сделка может быть закрыта успешно. Уверенность сторон растет. Если договориться с «Барселоной» о приемлемой цене на де Йонга не удастся, «МЮ» сфокусируется на других целях. Как ожидается, после ухода Поля Погба, Немани Матича и Хуана Маты «МЮ» подпишет минимум одного полузащитника.

Еще одна важная цель «МЮ» на лето – форвард, который может действовать по всей линии атаки. Это не обязательно должен быть нападающий, играющий на позиции девятки. «МЮ» сделал запросы по Антони. Это один из игроков, интересных клубу.

«Манчестер Юнайтед» следил и за форвардом «Бенфики» Дарвином Нуньесом, который вчера стал игроком . Однако уругваец не был главной трансферной целью «МЮ», так как клуб не намеревался столько за него платить. Трансфер Нуньеса обошелся «Ливерпулю» в 75+25 млн евро. «МЮ» не делал официальных предложений «Бенфике» и не собирался участвовать в аукционе за 22-летнего форварда.

Среди защитников «МЮ» интересен не только Тимбер, но и Пау Торрес, выступающий за . Однако в клубе полагают, что оборона укомплектована, поэтому приоритет – усиление полузащиты и атаки.

Тен Хаг хочет получить нескольких новичков, но также он планирует оценить уровень нынешнего состава.