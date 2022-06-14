У Сане и Левандовского напряженные отношения – Лероя раздражает эгоизм Роберта. Боссы «Баварии» верят, что с Мане вингеру будет комфортнее

У Лероя Сане напряженные отношения с Робертом Левандовским.

Как пишет Sport1.de, ссылаясь на источники, близкие к «Баварии», Сане был одним из тех футболистов, которых все сильнее раздражало эгоистичное поведение Левандовского. Особенно сильно это проявлялось во второй части минувшего сезона.

У Сане и Левандовского не сформировалось и прочной связи на поле. Роберт редко взаимодействовал с Лероем и на тренировках, и во время матчей. Форвард выражал недовольство вингером.

Руководство «Баварии» ждет, что в следующем сезоне Сане покажет ту игру, что от него ждут, и отплатит за оказанное клубом доверие.

В число причин, по которым хочет купить у , входят не только желание Левандовского уйти и неопределенность по контакту Сержа Гнабри, но и неудовлетворенность боссов клуба игрой Сане.

Вариант с продажей 26-летнего вингера не рассматривается, в «Баварии» верят в Сане – особенно после его ярких выступлений прошлой осенью. В руководстве мюнхенцев надеются, что рядом с Мане вингеру будет комфортнее.

В апреле сообщалось, что у Левандовского напряженные отношения и с Юлианом Нагельсманном. Форвард давал тренеру понять, что «Бавария» играет хуже из-за его тактики.

В минувшем сезоне немец забил 14 голов и отдал 14 передач в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.