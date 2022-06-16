Перес о Мбаппе: «Футболист – не певец и не актер, а часть коллектива. Представьте, игроку «Бетиса» звонил бы король Испании – это не укладывается в голове»

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Флорентино Перес высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Президенту «Реала» задали вопрос о том, что в марте 23-летний нападающий отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции, которые обязательны для всех футболистов команды.

«Футболист – это не певец и не актер. Это часть коллектива, где все равны. Нет никого, кто был бы выше другого.

Думаю, сильнее всего на него повлияло политическое давление. Мне кажется, он почувствовал себя словно в клетке. Он всю жизнь говорил, что мечтает играть за «Реал», а в итоге... Ему пришлось пройти через очень тяжелый период.

На его пути встали все эти события, и он запаниковал. Это не укладывается в моей голове – представьте, если бы король Испании позвонил игроку «Бетиса» и сказал бы не уходить из клуба», – заявил президент «Реала» в интервью El Chiringuito.

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