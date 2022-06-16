Перес о срыве трансфера Мбаппе: «Звонок Макрона сильно повлиял на него. Мечта поменялась»

Президент «Реала» высказался о срыве трансфера .

Вместо перехода в мадридский клуб форвард продлил контракт с «ПСЖ».

«Он предал не меня. Он говорил о своей мечте играть за , и это правда. В августе прошлого года не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал твердить то же самое. За 15 дней ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.

Он сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта поменялась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь еще больше. Звонок президента Франции [Макрона] сильно повлиял на него, это абсолютно точно.

Подписать Мбаппе через три года? Я не знаю… За три года мы все можем облысеть, может случиться все, что угодно. Нынешний Мбаппе не тот Мбаппе, что был прежде. Мне не нужен игрок, который отказывается участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной.

Я думал, у него есть мечта, но иногда ее нельзя осуществить по внешним причинам», – сказал Перес в эфире программы El Chiringuito.