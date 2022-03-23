Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции. Ему не нравятся некоторые бренды и система выплаты бонусов

отказался участвовать в спонсорских мероприятиях сборной Франции.

Как пишет RMC Sport, нападающий отсутствовал на обязательных для игроков сборной Франции меропритиях с участием спонсоров. Это стало следствием неудачных переговоров между семьей футболиста, его юристом и Федерацией футбола Франции, которые длились несколько месяцев.

Мбаппе хочет, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены изменения. Сейчас используется соглашение, заключенное в 2010 году. После чемпионата мира в ЮАР президент футбола Франции Ноэль Ле Гре выдвинул предложение, согласно которому игроки сборной перестали получать бонусы, когда не идут международные турниры. Кроме того, деньги распределялись поровну между всеми футболистами на каждом сборе – каждый получал примерно по 20-25 тысяч евро.

Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная (например, в число спонсоров команды входит компания , и Килиана не устраивает, что он участвует в рекламе бренда, который далек от здорового образа жизни).

Отмечается, что форвард «ПСЖ» посещает тренировки сборной Франции в той же форме, что и остальные игроки. На нее нанесены логотипы спонсоров.

В прошлый раз представители Мбаппе и Федерации футбола Франции встречались менее месяца назад. Учитывая, что переговоры зашли в тупик, Килиан решил отказаться от участия в мероприятиях. Общение между сторонами продолжится в ближайшие дни.

Как сообщается, Ле Гре обсуждал этот вопрос с Мбаппе по телефону. Менеджер пытался повлиять на мнение футболиста, так как спонсоры недовольны отсутствием наиболее популярного игрока команды. Несмотря на это, Мбаппе намерен идти до конца.