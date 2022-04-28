Холанд – лучший игрок мира в возрасте 21 года и младше по версии ESPN. Педри и Фоден – в топ-3, россиян в списке нет

Телеканал ESPN представил рейтинг лучших игроков в возрасте 21 года и младше.

В список вошли 39 футболистов – их отобрали из лонг-листа, в который попали 75 игроков. Главными критериями при выборе стали: количество матчей на высшем уровне, стабильные выступления на протяжении долгого времени и потенциал стать игроком топ-уровня в будущем.

Первое место в рейтинге занял 21-летий форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, второе – 19-летний полузащитник «Барселоны» Педри, третье – 21-летний хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд – «Боруссия» Дортмунд

2. Педри – «Барселона»

3. Фил Фоден – «Манчестер Сити»

4. Джуд Беллингем – Дортмунд

5. Винисиус Жуниор – Мадрид

6. Букайо Сака –

7. Джамал Мусиала – «Бавария»

8. Флориан Виртц – «Байер»

9. Альфонсо Дэвис –

10. Гави – .

Отметим, что 27-е место в рейтинге занял защитник киевского «Динамо» Илья Забарный. Россиян в списке нет.