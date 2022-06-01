Бензема – игрок года в Европе по версии Onze Mondial. Мане – 2-й, Левандовски – 3-й, Роналду – 10-й

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Карим Бензема получил приз Onze d’Or 2022.

Награда ежегодно вручается лучшему игроку года в Европе по версии журнала Onze Mondial. Обладатель премии выбирается согласно опросу читателей журнала. 

Полный рейтинг выглядит следующим образом: 

1. Карим Бензема («Реал») – 37,2% голосов;

2. Садьо Мане («Ливерпуль») – 36,1%;

3. Роберт Левандовски («Бавария») – 10,6%;

4. Эдуар Менди («Челси») – 6,6%;

5. Рияд Марез («Манчестер Сити») – 5,8%;

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 2,3%;

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 0,5%;

8. Нголо Канте («Челси») – 0,4%;

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 0,3%;

10. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 0,1%;

11. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 0,05%. 

Бензема выиграл Onze d’Or второй раз подряд. Ранее он получил эту награду в 2021 году. Второе место тогда занял Лионель Месси, третье – Роберт Левандовски

Фото: твиттер Onze Mondial

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