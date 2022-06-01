Бензема – игрок года в Европе по версии Onze Mondial. Мане – 2-й, Левандовски – 3-й, Роналду – 10-й

Карим Бензема получил приз Onze d’Or 2022.
Награда ежегодно вручается лучшему игроку года в Европе по версии журнала Onze Mondial. Обладатель премии выбирается согласно опросу читателей журнала.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема («Реал») – 37,2% голосов;
2. Садьо Мане («Ливерпуль») – 36,1%;
3. Роберт Левандовски («Бавария») – 10,6%;
4. Эдуар Менди («Челси») – 6,6%;
5. Рияд Марез («Манчестер Сити») – 5,8%;
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 2,3%;
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 0,5%;
8. Нголо Канте («Челси») – 0,4%;
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 0,3%;
10. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 0,1%;
11. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 0,05%.
Бензема выиграл Onze d’Or второй раз подряд. Ранее он получил эту награду в 2021 году. Второе место тогда занял Лионель Месси, третье – Роберт Левандовски.
Фото: твиттер Onze Mondial