Бензема – игрок года в Европе по версии Onze Mondial. Мане – 2-й, Левандовски – 3-й, Роналду – 10-й

Карим Бензема получил приз Onze d’Or 2022.

Награда ежегодно вручается лучшему игроку года в Европе по версии журнала Onze Mondial. Обладатель премии выбирается согласно опросу читателей журнала.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема ( ) – 37,2% голосов;

2. («Ливерпуль») – 36,1%;

3. Роберт Левандовски ( ) – 10,6%;

4. ( ) – 6,6%;

5. («Манчестер Сити») – 5,8%;

6. ( ) – 2,3%;

7. ( ) – 0,5%;

8. («Челси») – 0,4%;

9. Кевин де Брюйне ( ) – 0,3%;

10. ( ) – 0,1%;

11. ( ) – 0,05%.

Бензема выиграл Onze d’Or второй раз подряд. Ранее он получил эту награду в 2021 году. Второе место тогда занял Лионель Месси, третье – .

Фото: твиттер Onze Mondial