Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан на 2 года. С ним приедут аналитик и тренер по физподготовке

заключил со контракт сроком на два года.

Об этом рассказал спортивный директор красно-белых .

– Какой срок контракта? Кто входит в штаб?

– Контакт на два года. С ним приедут два специалиста: один – его помощник и аналитик, второй – тренер по физподготовке. Останутся Зайченко и Кузнецов.

Возвращаясь к прошлому вопросу. Мы принимаем решение из тех факторов, которые есть. Всякие случаи бывают. Один из тренеров что-то обещает, а потом уезжает.

– У него есть жена? Нам готовиться к тому, что третий тренер уедет по семейным обстоятельствам?

– Надеюсь, такой ситуации не случится. Не хочу, чтобы о Паоло думали, что он сбежал. Он был здесь моим лучшим другом, выполнил долг, добился результата. У меня нет к нему вопросов по-человечески.

– Политическая ситуация влияет на Абаскаля и на вас?

– Абаскаль не спрашивал об этом. Но один из тренеров, с которым мы общались, пытался так набить себе цену. Но мы с ним не сошлись.

– Зачем перспективному тренеру приезжать в страну, из которой все уезжают?

– За важностью и значением, которые имеет «Спартак». Это очень интересный вариант. Может, не для всех, но это так, – передает слова спортивного директора «Спартака» корреспондент .ru Ярослав Сусов.