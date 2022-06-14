Лука Каттани: «Я хотел бы видеть Клоппа в «Спартаке», но он не будет работать здесь. Абаскаль – готовый специалист»

рассказал, почему возглавил «Спартак».

– Один из самых многообещающих. По чьему мнению?

– Это мое мнение. У меня есть определенное видение и компетенция. Если у вас другое мнение, можете свободно писать его и высказывать. Я хотел бы видеть Клоппа, но он не будет работать в «Спартаке».

Я сразу отмел тренеров, которые не играют в интенсивный футбол. Медленный футбол – не для «Спартака».

– Почему именно Абаскаль должен вести «Спартак»?

– Я разговаривал с готовым специалистом, который все понимал и знал. Про евро и рубли начали говорить только на третий день. Первые три дня мы говорили о философии игры и футбольных моментах. Могу вас заверить, что он очень готов. Вопрос не в том, чтобы доверять Абаскалю, а доверять спортивному директору. Возможно, это будет моя ошибка. Но это моя ответственность, не его.

– Если у него не получится, вы тоже уйдете?

– Уйду вместе с ним. А, может, и еще раньше. Понял, как здесь работают вещи. С первого дня говорят о том, что я уйду. Даже после финала Кубка говорили об этом. Здесь простое правило, которое я понял. Даже решение поднять ручку над столом – большой риск. Любое решение. Я пообщался с ним, понимаю уровень его компетентности и профессионализма. У меня нет вопросов к его возрасту. Он пришел в 33, а Тедеско – в 34, и был здесь одним из лучших тренеров, – передает слова спортивного директора корреспондент .ru Ярослав Сусов.