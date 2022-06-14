Каттани об уходе Ваноли: «Возможно, он проинформировал журналистов раньше, чем клуб. О предательстве говорить не можем»

рассказал о поиске замены для , ушедшего из «Спартака».

– Когда начали искать замену Ваноли?

– В понедельник после финала Кубка у нас была встреча. Никакого разговора конкретного не было, но на следующее утро в момент вылета Паоло в Италию у меня появились первые сомнения. Через три-четыре дня после этого ситуация развернулась так.

– Клуб не контролировал ситуацию? Журналисты знали о его уходе сразу после финала Кубка (инсайд «Чемпионата» об уходе Ваноли появился 30 мая – Sports.ru).

– Возможно, Ваноли раньше проинформировал журналистов, чем клуб. Я озвучил свою версию.

– Выглядит как предательство Ваноли.

– Ко мне? Или к кому?

– К клубу.

– Не считаю, что здесь можно говорить о предательстве. Вы знаете, какие ситуации были в других клубах. А Паоло отработал до конца сезона, мы не можем говорить о предательстве.

Паоло Ваноли до последней минуты думал о команде. Мы общались по 5-6 раз в день и обсуждали дела команды. В плане профессионализма к нему не может быть вопросов, – передает слова спортивного директора корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.