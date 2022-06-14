Ещенко покидает «Спартак». Ему предложили работу в академии, но он не согласился

покинет «Спартак».

Об этом сообщил спортивный директор клуба .

– Ещенко остается? Тренеры из «Спартака-2» будут работать в основе?

– Тренеры из «Спартака-2» – нет. Ещенко необходим новый вызов, предложили ему вариант в академии, но он не согласился. Он покидает «Спартак», – передает слова спортивного директора «Спартака» корреспондент .ru Ярослав Сусов.

Ещенко играл за московский клуб с 2016 по 2021 год. В январе 2022-го он завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб .