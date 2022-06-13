Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Не боюсь, что он может уехать. Человек не связан семейными узами, давления с испанской стороны не было»

Гендиректор рассказал о назначении тренера .

«Давления с испанской стороны [Королевской испанской футбольной федерации] не было, Лука Каттани вел переговоры непосредственно с Абаскалем. Он изъявил желание возглавить команду, Лука дал ему положительную характеристику по профессиональным и человеческим качествам, по стремлению, работоспособности и так далее.

Единственный вопрос был в том, чтобы его отпустил. «Базель», надо отдать ему должное, согласился на расторжение контракта по инициативе Абаскаля. После того, как мы это получили, мы проработали контракт и подписали его с Абаскалем», – сказал .

Он также выразил надежду на то, что Абаскаль не покинет московский клуб раньше времени из-за геополитической ситуации.

«Я точно могу сказать, что не боюсь того, что Абаскаль может собраться и уехать. Потому что за последние два года было много ситуаций, когда приходилось включать форс-мажорный режим и действовать нестандартно.

Надеюсь, что этого не произойдет, потому что человек не связан семейными узами. Он в этом плане свободный художник, способен самостоятельно принимать решения. И шанс работать в «Спартаке» для него – это все-таки вызов добиться титулов, высоких мест.

То же самое было с , не было никакого давления на него как такового. Может быть, в целом общая обстановка не добавляла позитивных эмоций, сыграла свою роль семейная ситуация, связанная с тем, что он не может привести свою семью сюда», – отметил Мележиков.

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