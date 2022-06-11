Левандовски будет получать 12 млн евро в год после налогов, если перейдет в «Барсу». Контракт – на 2 года с возможностью продления на сезон

Стали известны финансовые условия сотрудничества Роберта Левандовского с «Барселоной».
Если нападающий «Баварии» перейдет в каталонский клуб, он подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата форварда составит 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
«Барселона» рассчитывает, что сумма трансфера составит не более 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в случае перехода в «Барсу» поляк будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.
С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.