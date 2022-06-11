Левандовски будет получать 12 млн евро в год после налогов, если перейдет в «Барсу». Контракт – на 2 года с возможностью продления на сезон

Стали известны финансовые условия сотрудничества Роберта Левандовского с «Барселоной».

Если нападающий «Баварии» перейдет в каталонский клуб, он подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата форварда составит 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

рассчитывает, что сумма трансфера составит не более 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае перехода в «Барсу» поляк будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

С подробной статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.