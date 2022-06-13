Коллина уверен, что на ЧМ-2022 применят полуавтоматическую систему ВАР для определения офсайдов

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На чемпионате мира-2022 могу применить полуавтоматическую систему ВАР. 

«Мы протестировали ее на клубном чемпионате мира, и она выглядит очень хорошо. Мы очень довольны и примем решение до начала турнира», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. 

«Я уверен, что это может быть сделано», – добавил председатель судейского комитета Пьерлуиджи Коллина.

Полуавтоматическая система ВАР поможет судьям в быстром определении офсайдов. Система автоматически определяет местонахождение мяча и создает трехмерные модели положения игроков. Тестирование системы продолжится в ближайшие месяцы. 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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