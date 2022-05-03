Президент ФИФА о рабочих-мигрантах и ЧМ в Катаре: «Когда даешь кому-то работу, даже тяжелую, даешь ему достоинство и гордость. Это не благотворительность»

Президент ФИФА считает, что рабочие-мигранты будут гордиться работой на проектах ЧМ-2022.

высказался об этом, отвечая на вопрос, будет ли ФИФА помогать семьям рабочих, погибших в Катаре при подготовке инфраструктуры для чемпионата мира.

«США – страна иммиграции. Мои родители тоже эмигрировали из Италии в Швейцарию. Не так далеко, но все же.

Когда даешь кому-то работу, даже тяжелую, ты даешь ему достоинство и гордость. Это не благотворительность. Ты не даешь что-то кому-то и не говоришь: «Стой на месте, я дам тебе что-то и буду чувствовать себя хорошо».

Мы смогли изменить условия для 1,5 млн человек, чем мы гордимся.

ФИФА не является мировым полицейским и не несет ответственности за все, что происходит в мире. Но благодаря ФИФА, благодаря футболу мы смогли улучшить положение 1,5 миллиона рабочих, трудящихся в Катаре», – сказал Инфантино.

В феврале 2021 года сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение чемпионата мира.

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками

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