Правозащитники призвали ФИФА выплатить 440 млн долларов мигрантам, работавшим в Катаре – сумму, равную призовому фонду ЧМ-2022

Правозащитники призвали ФИФА выплатить 440 миллионов долларов мигрантам, работавшим в Катаре.

10 правозащитных и фанатских организаций написали открытое письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием выплатить сумму, равную призовому фонду , сотням тысяч рабочих-мигрантов, которые столкнулись с нарушением прав человека в Катаре.

В письме говорится, что это минимальная сумма, необходимая для покрытия ряда расходов на поддержку инициатив по защите прав трудящихся в будущем.

Письмо подписали такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch и Football Supporters Europe.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Инфантино сказал, что мигранты в Катаре могут гордиться тяжелой работой. А ведь на стройках погибли почти 7 тысяч человек

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