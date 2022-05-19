Правозащитники призвали ФИФА выплатить 440 млн долларов мигрантам, работавшим в Катаре – сумму, равную призовому фонду ЧМ-2022

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Правозащитники призвали ФИФА выплатить 440 миллионов долларов мигрантам, работавшим в Катаре. 

10 правозащитных и фанатских организаций написали открытое письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием выплатить сумму, равную призовому фонду ЧМ-2022, сотням тысяч рабочих-мигрантов, которые столкнулись с нарушением прав человека в Катаре.

В письме говорится, что это минимальная сумма, необходимая для покрытия ряда расходов на поддержку инициатив по защите прав трудящихся в будущем.

Письмо подписали такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch и Football Supporters Europe.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

Инфантино сказал, что мигранты в Катаре могут гордиться тяжелой работой. А ведь на стройках погибли почти 7 тысяч человек

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