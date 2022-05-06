Клаттенбург за матчи по 60 минут: «Время останавливается, когда мяч за полем, из-за травм, карточек и бесед судьи»

Экс-судья Марк Клаттенбург предложил играть в футбол по 60 минут чистого времени.

Эту идею бывший арбитр озвучил после ответного полуфинала «Реал» – (3:1).

«Были тренеры, которые вовсю ругали меня за то, что я добавил две минуты, а не три. Игроки говорили, что я сделал им гадость, болельщики называли меня так и сяк за одно и то же «преступление». Словно те дополнительные 60 секунд, которые они потеряли, были причиной того, что они не получили желаемого результата.

Мы, судьи, знаем, что добавленное время – спорный вопрос. Побеждающая команда хочет, чтоб его было меньше, а проигрывающая – больше.

Учитывая то, как игроки выжимали буквально каждую секунду во втором дополнительном тайме полуфинала Лиги чемпионов в среду вечером, «Манчестер Сити» был не в восторге от того, что было добавлено всего три минуты. Еще меньше их обрадовало то, что финальный свисток прозвучал за 10 секунд до истечения и этого времени.

Я думаю, что есть решение. Это 60-минутные матчи с остановкой времени – идея, над которой сейчас работают , и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций). Это работает в баскетболе и может сработать и в футболе.

Время останавливается, например, когда мяч выходит за пределы поля, травма спровоцировала задержку, игры или судья показывает желтую карточку и разговаривает с кем-то. Так каждый матч будет длиться одинаково, и мы избавимся от этого противоречия.

В английской Премьер-лиге в этом сезоне среднее время нахождения мяча в игре составило 55 минут 3 секунды. Меньше всего – в игре против – 41 минута 33 секунды, больше всего – в матче «Манчестер Сити» против – 65 минут 42 секунды.

Разница большая, но 60-минутные матчи с остановкой времени прекратили бы это и гарантировали бы болельщикам, что они, по крайней мере, увидят футбол на поле в течение часа.

Такая дискуссия должна вестись в футболе. Это означало бы, что споров о всего трех добавленных минутах в конце дополнительного времени после краха «Сити» в Мадриде не было бы», – написал Клаттенбург в свое колонке.