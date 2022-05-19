Депутат Пирог о недопуске судей на ЧМ-2022: «Мировой спорт с подачи МОК любыми путями открещивается от всего русского»

Депутат Дмитрий Пирог прокомментировал решение не привлекать судей из России к .

«Ничего, кроме сожаления, это решение не вызывает. В свете последних событий это вполне себе ожидаемый поворот событий.

Мировой спорт с подачи любыми путями, правдами и неправдами старается откреститься от всего русского: исключение российских спортсменов и команд, запрет на проведение международных соревнований в России, расторжение контрактов с россиянами. Безусловно, все это делается исключительно под давлением политических сил.

Что касается судей, то они, конечно, являются участниками матча, но не являются соперниками. Поэтому даже мало-мальски разумных доводов в пользу недопуска российских арбитров на чемпионат мира найти сложно.

Насколько мне известно, профессиональное сообщество арбитров – это довольно дружная семья. Они вместе проходят сборы, тренируются, участвуют в семинарах, поддерживают друг друга. И очень жаль, что и сюда проникла политика», – заявил первый зампред комитета думы РФ по физической культуре и спорту.

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